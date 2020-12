Mittel von Biontech : Briten preschen beim Corona-Impfstoff vor

Brüssel/London Als erstes Land hat Großbritannien den Wirkstoff von Biontech und Pfizer zugelassen. Die EU will sich davon nicht unter Druck setzen lassen.

Die EU will keinen Wettlauf um die Coronavirus-Impfstoffe. Wenige Stunden, nachdem die britische Regierung am Mittwochvormittag angekündigt hatte, dem Impfstoff BNT162b2 des deutsch-amerikanischen Herstellers Biontech/Pfizer eine Notfallzulassung zu erteilen, lehnten die Gesundheitsminister der Union einen ähnlichen Schritt ab. „Es geht nicht darum, Erster zu sein, sondern sichere Impfstoffe zu haben“, betonte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der als Vertreter der deutschen Ratspräsidentschaft das virtuelle Treffen leitete. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, der am Dienstag der Antrag auf Zulassung zugegangen war, hatte betont, sie werde ihre Entscheidung zu dem Biontech-Präparat bis zum 29. Dezember und bis Mitte Januar über die Entwicklung von Moderna bekanntgeben. Unmittelbar danach würde die EU-Kommission auf der Grundlage des Urteils das Präparat für alle Mitgliedstaaten freigeben.

Die Briten waren dagegen schon am Mittwoch mit „fantastischen Nachrichten“ aufgewacht, wie Premierminister Boris Johnson die Entwicklung am Morgen feierte: Das Vereinigte Königreich hat als weltweit erstes Land den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen. Die Impfung sei ein Schritt in Richtung Normalität, so der konservative Regierungschef. Gleichzeitig rief er die Bevölkerung auf, vorsichtig zu bleiben und sich nicht zu früh Hoffnungen zu machen. Der Impfstoff sei keineswegs das Ende des Kampfes gegen Corona, sagte Johnson und verwies auf logistische Herausforderungen, zu denen etwa zählt, dass das Mittel bei minus 70 Grad gelagert werden müsse. Schon ab nächster Woche stünden die ersten 800 000 Dosen zur Verfügung, verkündete Gesundheitsminister Matt Hancock.