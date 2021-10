Sonderimpfung in Merzig : Sonderimpfaktion in Merziger Fußgängerzone

Der gelbe Impfpass Foto: dpa/Patrick Pleul

Merzig Am Donnerstag bietet das Klinikum Merzig eine Sonderimpfaktion in der Merziger Fußgängerzone an. Geimpft wird mit Impfstoff von Biontech.

Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene können sich am Donnerstag, 21. Oktober, ohne vorherige Terminvereinbarung in der Merziger Fußgängerzone vor dem Rathaus gegen das Coronavirus impfen lassen. Zwischen 10 und 15 Uhr sind nach einer ärztlichen Aufklärung Impfungen mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer möglich. Auch Zweitimpfungen können in diesem Rahmen vorgenommen werden, teilt das Klinikum Merzig als Veranstalter mit.