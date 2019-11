Umstrittener Termin in Braunschweig : Großer Protest gegen AfD-Parteitag

Braunschweig Mehr als 160 Verbände, Gewerkschaften und Initiativen rufen zu Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag am ersten Adventswochenende in Braunschweig auf. Die Resonanz sei enorm, erklärte das Braunschweiger Bündnis gegen Rechts am Freitag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von epd