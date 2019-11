Die Lage bleibt angespannt : Hongkong vor ersten Wahlen seit Protesten

Hongkong Die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong bereitet sich mit Hochdruck auf die ersten Wahlen in der Stadt seit Ausbruch der Proteste gegen die Regierung vor. Die Lokalwahl gilt als wichtiger Indikator für die Stimmung in der Stadt, in der es zuletzt zu immer gewalttätigeren Zusammenstößen zwischen Polizei und radikalen Demonstranten gekommen ist.

Die seit Monaten andauernden Proteste in Hongkong richten sich gegen die Regierung, das als brutal empfundene Vorgehen der Polizei und den wachsenden Einfluss der kommunistischen Pekinger Führung. Medienberichten zufolge plant die Polizei, Einheiten an sämtlichen der mehr als 600 Wahllokale zu stationieren.