Kommentar zum CDU-Parteitag : Die Löwin und der Bettvorleger

Foto: SZ/Roby Lorenz

Die Konkurrenten brüllten vor dem Parteitag wie die Löwen. Und landeten als Bettvorleger. Die Löwin heißt Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hat ihre Kritiker in Leipzig klar in die Schranken gewiesen und nun alle Trümpfe in der Hand: Nach alter Tradition entscheidet die Parteivorsitzende der CDU im Benehmen mit dem der CSU, wer für die Union als Kanzlerkandidat antritt.

Von Werner Kolhoff

Das wird Ende 2020 sein. Freilich wird das Mobbing der Neider, Zweifler und Kritiker nicht aufhören. Denn ihr Ziel wird es sein, AKK so zu schwächen, dass sie in zwölf Monaten einem anderen den Vortritt lassen muss. Die einen, weil sie Friedrich Merz noch immer für den attraktiveren Kandidaten halten, zumal Kramp-Karrenbauer im ersten Jahr viele Anfängerfehler gemacht hat. Die anderen, zum Teil sind es dieselben, weil sie einen wirtschaftsliberaleren Kurs wollen. Strategisch wäre das freilich hochriskant. Merz ist ein Mann von gestern – und ein Mann des großen Geldes. Er kommt bei den Wählern weniger gut an, als manche denken. Und was den Kurs angeht: Derzeit verliert die Union Sympathisanten vor allem in Richtung Grüne und Nichtwähler. Wenn sie die Mitte aufgibt, macht sie die Grünen noch stärker.