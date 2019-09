Kandidatur angekündigt : Joachim Paul will Landeschef der AfD in Mainz werden

Mainz/Trier Joachim Paul strebt das Amt des Landeschefs der rheinland-pfälzischen AfD an. „Auf dem nächsten Landesparteitag werde ich für den Landesvorsitz kandidieren“, sagte Paul am Montag dem „Trierischen Volksfreund“.

Sollte er bei dem Parteitag am 16. und 17. November in Bingen den Zuschlag bekommen, würde Paul Nachfolger von Uwe Junge. Der wiederum will beim Bundesparteitag am 30. November in Braunschweig für den Bundesvorstand kandidieren und tritt daher in Bingen nicht mehr für den Landesvorsitz an. Den Fraktionsvorsitz im Mainzer Landtag möchte Junge indes behalten. Paul galt schon länger als wahrscheinlicher Nachfolger Junges an der Landesspitze der AfD. Er sitzt bereits seit 2013 im Landesvorstand der Partei, seit 2016 ist er Fraktionsvize. Paul, der selbst Lehrer ist, fungiert in der Fraktion zudem als bildungs- und medienpolitischer Sprecher.