Fahrer festgenommen : Erneut Migranten in Lastwagen entdeckt

London Die britische Polizei hat am Donnerstagabend zehn mutmaßliche Migranten in einem Lastwagen in Waltham Abbey der Nähe von London entdeckt. Einer der Männer sei mit akuten Beschwerden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Agentur PA am Freitagmorgen.

