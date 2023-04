Polizei-Großeinsatz in Duisburg Auf Besucher im Fitnessstudio eingestochen – Stand der Ermittlungen

Am Abend glich der betroffene Stadtteil einer Hochsicherheitssperrzone, berichten Augenzeugen. Spezialeinheiten der Polizei (SEK) waren am Tatort. An die 100 Beamte sollen es gewesen sein, die im und rund um das Fitnessstudio Spuren suchten und sicherten. Scharfschützen seien auf den Dächern postiert worden. Die Bevölkerung wurde gewarnt, sie sollte im Haus bleiben.