RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ 2023: David Jackson, Kandidatinnen und Sendetermine

Die beliebte RTL-Show „Der Bachelor“ startet in die 13. Staffel und die begehrten Rosen werden in diesem Jahr von David Jackson verteilt. Welche der 23 Frauen den Bachelor von sich überzeugen können, ist ab dem 1. März, immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. In diesem Jahr führt die Teilnehmer die Suche nach der großen Liebe bis nach Mexiko. Doch für wen nehmen die Frauen diese Reise auf sich?