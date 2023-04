RTL-Tanzshow Das haben die „Let’s Dance“-Kandidaten im Osterurlaub gemacht

Neun Kandidatinnen und Kandidaten befinden sich noch im Rennen um den Titel „Dancing Star“ 2023. In der sechsten Live-Show der 16. Staffel von „Let’s Dance“ war Partnertausch angesagt, weshalb keines der Tanzpaare die Show verlassen musste. Auch am kommenden Freitag, 7. April, müssen die Promis und ihre Tanzprofis nicht zittern – denn ohne Show, kein Rauswurf. Die RTL-Tanzshow legt an Karfreitag eine Osterpause ein und die „Let’s Dance“-Teilnehmer dürfen kurz verschnaufen. Einige der Kandidaten haben ihre Urlaubspläne für die freien Tage verraten.