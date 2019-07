Mega-Stromausfall : Als in Manhattan die Lichter ausgingen

New York Millionenmetropole in völliger Finsternis: Ein massiver Stromausfall hat das öffentliche Leben im New Yorker Bezirk Manhattan über Stunden hinweg lahmgelegt.

Von ap/dpa

Es dauerte am Samstagabend mehr als drei Stunden, bis es in Midtown und in der Upper West Side wieder Licht gab. Währenddessen erloschen auf dem berühmten Times Square die digitalen Werbetafeln, am Broadway fielen Shows aus. Aufzüge blieben stecken und U-Bahnen stehen. 73 000 Kunden waren nach Schätzung des Energieversorgers Con Edison betroffen. . Als Ursache für den Mega-Ausfall nannte die Feuerwehr einen Transformatorbrand. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo zeigte sich empört über den Ausfall: Der Vorfall habe die öffentliche Sicherheit gefährdet und Chaos in der Stadt riskiert.