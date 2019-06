Unglück in New York : Hubschrauber stürzt auf Hochhaus in Manhattan

New York Im New Yorker Stadtteil Manhattan ist am Montag ein Hubschrauber auf dem Dach eines Hochhauses verunglückt. Dabei kam der Pilot ums Leben. Nach Angaben von Gouverneur Andrew Cuomo handelte es sich um eine missglückte Notlandung.

