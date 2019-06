Hochstapler aus Italien : Falscher George Clooney in Thailand geschnappt

Falscher George Clooney in Thailand geschnappt

Bangkok Das Spiel ist aus für den falschen Hollywood-Star: Nach jahrelanger Fahndung ist in Thailand ein 58-jähriger Italiener, der sich als George Clooney ausgegeben hatte, verhaftet worden.

Er soll zusammen mit seiner Frau unter dem Namen des Stars fast zwei Millionen Euro ergaunert haben. So sollen sie Investoren mit der Behauptung betrogen haben, eine Clooney-Kleidermarke aufzubauen. Der echte Clooney hatte die beiden in Italien verklagt. Ein Gericht verurteilte den Mann 2014 in Abwesenheit zu acht Jahren und vier Monaten und seine Frau zu sechs Jahren und fünf Monaten Haft.