Studie : Forscher: Mehr Essen landet im Müll

Den Haag Verbraucher werfen weltweit mehr als doppelt so viele Lebensmittel weg wie bisher vermutet. Zu diesem Schluss kommen niederländische Forscher der Wageningen-Universität in Den Haag. Ihrer im Wissenschaftsjournal „Plos One“ erschienenen Studie zufolge landet insbesondere in Ländern mit hohen Einkommen deutlich mehr Essbares im Müll, als die Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und andere Institutionen bislang geschätzt haben.

Für Deutschland hieße das: Anstelle der von der Bundesregierung geschätzten 109 Kilogramm Essen schmeißt der Bundesbürger im Schnitt fast 220 Kilo pro Jahr in die Tonne. Demnach würde weltweit nicht nur auf 15, sondern sogar auf 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen Essen angebaut, das niemals jemand isst.