Valentinstag : Wenn Liebe durchs Mettbrötchen geht

Berlin Valentinstag – zum Festtag der Verliebten dreht sich längst nicht alles nur um rote Rosen. Mancher Liebesbeweis ist ganz schön spektakulär.

Es geht um das Privateste im Leben, um das, was zwei Menschen füreinander empfinden. Doch manchmal muss es raus, dann ruft die Liebe nach großen, öffentlichen Gesten. Nicht nur zum Valentinstag, der sich an diesem 14. Februar wieder jährt. Eine Hit-Liste:

Coverboy: Den Valentinstag 2016 nutzte ein verliebter Brite dazu, die Leserschaft das Magazin The Observer an seinen Gefühlen teilhaben zu lassen. Für das Titelblatt ließ er sich auf Knien mit Verlobungsring ablichten und fragte damit: „Willst du mich heiraten, Katie?“ Die Auflösung twitterte er: „Sie hat Ja gesagt.“

Als Namensgeber des Tages gilt der Heilige Valentin, Bischof von Terni und Märtyrer, der am 14. Februar 269 n. Chr. auf Kaiserbefehl hingerichtet worden sein soll. Später wurde er als Patron der Bienenzüchter, Verliebten und Brautleute verehrt. Als Liebesfest breitete sich der Valentinstag seit dem 14. Jahrhundert über Frankreich und England über Europa bis nach Amerika aus.

Die Wurzeln des Valentinstags reichen bis in die Antike. Die Römer feierten an dem Tag ein Fest zu Ehren der Göttin Juno. Höhepunkt war eine Liebeslotterie, bei der junge Männer ihre „Valentine“ zogen. Für ein Jahr schickten sich die beiden dann Briefchen und Geschenke.

Laster-Razzia: Bei einer vermeintlich wegen Schmuggelverdachts angeordneten Lastwagendurchsuchung fand ein Erlanger Polizist im Juni 2019 seine Braut. Als er Kartons in dem Lkw wegstellte, tauchte plötzlich seine Freundin auf. Sie hatte sich mit dem Chef und einem Radiosender verbündet, um ihrem Schatz im Laster die große Frage zu stellen. Es klappte.

Geduldsprobe: Einen ganzen Winter wartete ein junger Bauer in Bayern, bis er seiner Liebsten die Frage aller Fragen präsentieren konnte. Den XXL-Schriftzug „Mogst mi heiran?“ hatte er im Herbst 2018 in seinem Gerstenfeld ausgesät. Die Ernte: Getreide und das erhoffte Ja.

Große Bühne: Deutschlands größte Silvesterparty wählte ein Verliebter im vergangenen Dezember, um vor Tausenden Zeugen auf der Bühne am Brandenburger Tor in Berlin seiner Partnerin einen Heiratsantrag zu machen. Sein Mut wurde belohnt – sie sagte zum Start in die 20er Jahre Ja.