später lesen Neue CDs Orchestral tönende Alleingänge Teilen

Twittern







Markus Segschneider ist ein gefragter Session- und Studiomann, Bandkollege und Komponist. Der studierte Klassik- und Jazzgitarrist schrieb TV-Musik und griff bei Aufnahmen verschiedenster Genres in die Saiten, so für die Jazzer von Roger Hanschels Heavy Rotation. Neben diversen Bandprojekten klettert der Kölner emsig bei Solokonzerten mit der akustischen Stahlsaitengitarre aufs Podium. Dass er in dieser Disziplin ganz vorne mitzupft, unterstreicht das fünfte Album „Earth tones“. Segschneiders orchestral tönende Alleingänge lassen in Sachen tragender Ton und kunstvolle Fingerfertigkeit keine Wünsche offen.