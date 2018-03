Kinderleichte Anmeldung per Coupon oder im Internet

Zur Kinder-Uni, die von der Universität des Saarlandes und von der Saarbrücker Zeitung organisiert wird, sind Mädchen und Jungen von acht bis zwölf Jahren eingeladen. Alle drei Vorlesungen im Sommersemester finden jeweils mittwochs um 16.15 Uhr im größen Hörsaal der Uni, dem Audimax, auf dem Saarbrücker Campus statt.

Anmeldungen zur Kinder-Uni sind bis zum 31. März möglich – entweder per Coupon, über die Internetseite der Saarbrücker Zeitung oder über die Kinder-Uni. Auch Schulklassen und Gruppen sind herzlich willkommen. Das SZ-Maskottchen Klecks Klever wird beim ersten Termin dabei sein und euch alle begrüßen.

Am 25. April erklärt euch Professor Thomas Giegerich, was Europa für uns im Saarland bedeutet. Dabei erfahrt ihr auch, seit wann es die Europäische Union gibt und wieso sie so wichtig für uns ist.

Ob wir Stille eigentlich hören können, das verrät euch Professor Matthias Handschick am 16. Mai. Bei seiner Vorlesung dreht sich alles um eines unserer wichtigsten Sinnesorgane: die Ohren.

Spannendes rund um Zwillinge erfahrt ihr am 6. Juni bei der Vorlesung „Was können wir aus der Zwillingsforschung lernen?“ von Professor Frank Spinath. Er erklärt euch, wieso zwei Menschen identisch aussehen, vom Charakter her aber grundverschieden sein können.