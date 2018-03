Für mich steht fest: Nie mehr ein VW

Mir schwillt der Kamm angesichts dieses Titelbilds der Saarbrücker Zeitung zum Millionen-Plus für die VW-Manager. Da gönnen sich die Manager saftige „Erfolgsprämien“ für Rekordumsätze und Gewinne und lassen Millionen von betrogenen Dieselfahrern im Regen stehen. Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass erfolgreiche Manager belohnt werden, aber in einer Situation, da Dieselbesitzer viele Tausend Euro am Wert ihrer Fahrzeuge verlieren, sehe ich das als zynisch und als Provokation an. Die Herren könnten, aber sie wollen nicht helfen. Für mich steht jedenfalls fest: Nie mehr ein VW!