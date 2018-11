Das ist ja wohl ein Witz! Ein erneuter Kalauer unseres so geschätzten Umweltministers Jost. Aale mit dem Auto zum Rhein fahren, ist in etwa so wie Eulen nach Athen tragen. Eulen können fliegen und Aale eben schwimmen! Aber im Ernst – ist das nicht widersprüchlich? Es wird beklagt, es gäbe zu wenig Aale in der Saar, und jetzt fährt man sie zum Rhein, um neue in die Saar zu setzen – Mann, Mann, Mann beziehungsweise: Jost, Jost , Jost!