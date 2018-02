später lesen Dicke Luft in Deutschland Diesel-Urlaub im Saarland FOTO: Roby Lorenz / SZ FOTO: Roby Lorenz / SZ Teilen

Twittern







Ob Düsseldorf, Stuttgart, Mainz oder Frankfurt – in vielen deutschen Metropolen kann es in Kürze auf dem Ortseingangsschild heißen: Dieselfahrer müssen leider draußen bleiben. Doch was machen die leidgeprüften, von der deutschen Auto-Industrie betrogenen und von der Bundesregierung verratenen Dieselfahrer dann? Kein Ort, nirgends, den sie noch anfahren können, ohne in den Ruch zu geraten, die Luft zu verpesten und die Menschen mit Stickoxiden und Feinstäuben zu vergiften. Das ist die Chance des Saarlandes, das wegen seiner abgeschiedenen Randlage hinter den sieben Bergen von Hunsrück und Eifel und mit wenig Verkehr noch Luftmesswerte aufweisen kann, wie der Rest Deutschlands zu Beginn der Motorisierung. Von Dietmar Klostermann