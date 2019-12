Achtung vor Betrügern : Polizei gibt Tipps für sicheres Online-Shopping

Gießen In der Weihnachtszeit haben Betrüger Hochkonjunktur.

() Die Polizei empfiehlt, Angebote auf Online-Auktionsplattformen genau zu prüfen. In der Vorweihnachtszeit habe der Handel auch auf diesen Portalen Hochkonjunktur, sagte Ulrich Kaiser, Beauftragter für Internetprävention des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Gießen. So hätten Betrüger mit ihren unseriösen Angeboten vor allem bei Schnäppchenjägern leichtes Spiel.