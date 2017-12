Handy-Geschenk: Kind in Sulzbach ruft 19 Mal Notruf

() Mit ihrem zu Weihnachten erhaltenen Handy hat eine Sechsjährige in Sulzbach am ersten Feiertag 19 Mal per Notruf die Lagezentrale der Polizei angerufen. Die Beamten hörten jeweils nur eine Kinderstimme und gingen von einem Notfall aus, wie die Polizei gestern mitteilte. Daraufhin kontaktierten die Beamten die Mutter des Kindes und forderten sie auf, ihre Tochter über die Handyfunktionen aufzuklären. Schließlich sei das anlasslose Absetzen von Notrufen strafbar.