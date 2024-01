Über die Ampel, Proteste und das neue CDU-Grundsatzprogramm Friedrich Merz: „Die Menschen fühlen sich nicht nur falsch regiert,...“

Interview | Berlin · Der CDU-Vorsitzende will mit einem neuen Grundsatzprogramm seine Partei für die Zukunft in Stellung bringen. Im Interview erläutert Friedrich Merz, wie er das erreichen will und warum er sich von der SPD-Spitze persönlich angegriffen fühlt.

25.01.2024 , 05:00 Uhr

Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) sagt, er hätte einige Entscheidungen der vergangen Monate anders getroffen. Foto: dpa/Marco Rauch

von Kerstin Münstermann und Hagen Strauß

Er würde das Land anders führen: Der CDU-Vorsitzende und Unionsfraktionschef Friedrich Merz sieht Deutschland in großer Unruhe. Die Proteste gegen die AfD begrüßt Merz – und für 99 Prozent der CDU-Mitglieder legt er die Hand ins Feuer, dass sie „anständige Christdemokraten“ sind.