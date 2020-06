Kommentar : Eine Hilfe gegen noch mehr Sorgen

Berlin Wie viele Menschen tatsächlich in den letzten drei Monaten vom Moratorium für die Zahlungen von Mieten, Krediten, der Stundung von Rechnungen für Strom, Gas und Telefon profitiert haben, ist unklar.

Die Pandemie ist noch nicht vorüber. Millionen Menschen befinden sich immer noch in Kurzarbeit, Jobverluste und Ladenschließungen stehen an. All die harten Folgen des Lockdowns werden laut Prognosen wohl erst im Herbst richtig sichtbar werden. Infolgedessen wird es vielen Menschen helfen, wenn sie sich zumindest in den nächsten Wochen nicht auch noch neue Sorgen darüber machen müssen, dass sie aus ihrer Wohnung fliegen könnten.