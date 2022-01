Fünfte Corona-Welle : Omikron wirft bisherige Maßstäbe über den Haufen

Berlin Die hochansteckende Virusvariante bricht alle bisher gekannten Rekorde, die 100.000er-Marke der täglichen Neuinfektionen wurde erstmals überschritten. Doch der Höhepunkt der fünften Welle ist noch nicht erreicht. Das wirft Fragen nach ausreichenden Testkapazitäten auf und auch die Umsetzung der Impfpflicht ist weiterhin offen.

Es sind Zahlen, die in den bald zwei Jahren der Pandemie bisher kaum vorstellbar waren. Doch Omikron sorgt inzwischen täglich für neue Höchststände. So hat die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden erstmals die Marke von 100.000 gerissen und lag am Mittwoch bei 112.323. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 584,4.