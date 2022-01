Symptome im Vergleich : So unterscheiden sich Erkältung, Grippe und Corona

Service Nicht jeder Husten bedeutet Covid-19, nicht jedes leichte Fieber muss Vorbote der Grippe sein. Viele Symptome solcher Infekte sind unspezifisch und ähneln sich. Aber es gibt auch Unterschiede. Ein Überblick.

Drei Erkrankungen – viele Viren

Die echte Grippe (Influenza) wird durch Influenzaviren verursacht. Sie sind eingeteilt in die Klassen A, B und C, wobei wir es bei der saisonalen Grippe meist mit Vertretern der Gruppe A oder B zu tun bekommen. Für Covid-19 ist das Coronavirus Sars-CoV-2 der Verursacher. Es gilt als deutlich ansteckender als die Grippeerreger, seine Basis-Reproduktionszahl liegt bei 2 bis 2,5 (Quelle: Vaccines today), das ist in etwa doppelt so hoch wie beim Influenzaerreger.