Abschiede 2021 : Geboren in Saarlouis: Wie Zeitzeugin Esther Bejarano gegen Rechts kämpfte

Als Zeitzeugin fiel sie mit ihrer Art freilich aus dem Rahmen. Unzählige Male ging sie in Schulen, um von ihrem Schicksal in Auschwitz-Birkenau zu berichten. Im Juli verstarb Esther Bajarano im Alter von 96 Jahren.

Klein, zart, fragil? Äußerlich war sie das vielleicht. Tatsächlich war sie willensstark, energisch, nicht selten auch streitbar. Am 10. Juli starb Esther Bejarano im Alter von 96 Jahren in Hamburg.

Unzählige Male stand sie auf Bühnen, um gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus aufzubegehren. Unzählige Male ging sie in Schulen, um von ihrem Schicksal in Auschwitz-Birkenau zu berichten.

Als Zeitzeugin fiel sie freilich aus dem Rahmen: Mit über 90 rappte die zweifache Mutter noch mit der Hip-Hop-Band Microphone Mafia gegen das Vergessen an. „Solange es geht, muss man als Zeitzeuge fungieren, anders geht es nicht“, sagte sie. So war Bejarano unter anderem Vorsitzende des Auschwitz-Komitees und Ehrenpräsidentin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten.

Am 15. Dezember wäre Esther Bejarano 97 Jahre alt geworden. Geboren wurde sie in Saarlouis als Tochter des jüdischen Kantors und Lehrers Rudolf Loewy. Sie war 16, als ihre Emigration nach Palästina scheiterte.

1941 wurde sie in ein Zwangsarbeiterlager gesteckt, in Auschwitz landete sie im April 1943. Als dort für das Mädchenorchester eine Akkordeonspielerin gesucht wurde, meldete sie sich, obwohl sie ein solches Instrument noch nie in der Hand gehabt hatte. Dank ihrer Klavierausbildung gelang es ihr, es zu spielen. Das rettete ihr das Leben. Nach dem Zweiten Weltkriegs emigrierte Bejarano nach Israel und kehrte mit ihrem Mann 1960 nach Deutschland zurück. In Hamburg, wo sie lebte, überreichte ihr 2012 der damalige Bürgermeister Olaf Scholz das Bundesverdienstkreuz.