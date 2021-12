Lob aus dem Saarland : SPD und FDP für Ampel-Vertrag – neue Bundesregierung rückt näher

Berlin/Saarbrücken Sozialdemokraten und Liberale beschwören nach dem Ja zum Koalitionsvertrag den Aufbruch – auch im Saarland. Diesen Montag folgt das Votum der Grünen.

Mit großer Zustimmung zum Koalitionsvertrag haben die Parteitage von SPD und FDP am Wochenende den Weg für die erste Regierungsübernahme durch eine Ampel-Koalition auf Bundesebene geebnet. Die SPD-Delegierten billigten das 177-seitige Vertragswerk am Samstag mit 98,8 Prozent der Stimmen, der FDP-Parteitag stimmte ihm am Sonntag mit 92,2 Prozent zu. Die Grünen wollen das Ergebnis ihrer Urabstimmung an diesem Montag veröffentlichen. Sagen auch sie Ja, könnte Olaf Scholz (SPD) an diesem Mittwoch im Bundestag zum neuen Kanzler gewählt und Nachfolger von Angela Merkel (CDU) werden.