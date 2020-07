Berlin : Bald härtere Strafen für Kindesmissbrauch

Zuletzt machten mehrere Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder Schlagzeilen – etwa in Lügde oder Münster. Die Bundesregierung will nun die Strafen für die Täter deutlich erhöhen. Foto: picture alliance/dpa/dpa Picture-Alliance / Annette Riedl

Berlin Auf Druck der Union hat die Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) Vorschläge für den Umgang mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder vorgelegt.

Die Verbreitung von Kinderpornografie soll ein Verbrechen werden – mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Auch für sexualisierte Gewalt an Kindern plant Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) empfindlichere Strafen, wie sie am Mittwoch in Berlin erklärte. „Kein Täter darf sich vor Entdeckung sicher fühlen. Der Verfolgungsdruck muss deshalb massiv erhöht werden“, forderte sie. Die Debatte um härtere Strafen war durch den Missbrauchsfall in Münster mit mittlerweile 21 Verdächtigen neu angefacht worden. Lambrecht hatte solche Forderungen aus der Union zunächst zurückgewiesen und stattdessen eine bessere Ausstattung für Ermittler gefordert, ihren Kurs aber nach anhaltender Kritik geändert. Die wichtigsten Vorschläge: