Mertin (FDP) rügt Baldauf (CDU) : Streit in Rheinland-Pfalz über Strafen für Kindesmissbrauch

Streit in Rheinland-Pfalz über Strafen für Kindesmissbrauch

Baldauf (CDU) nennt den Missbrauch von Kindern „Mord an Kinderseelen“ und fordert härtere Strafen für die Täter. Justizminister Mertin (FDP) kritisiert ihn dafür. Foto: dpa/Nicolas Armer

Mainz CDU-Chef Baldauf fordert deutlich höhere Strafen. Justizminister Mertin (FDP) kritisiert einen „Überbietungswettbewerb“. Auch der Richterbund reagiert auf den Vorstoß ablehnend.

(dpa) Der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Christian Baldauf hat deutlich höhere Gefängnisstrafen für Kindesmissbrauch gefordert. Auf schweren sexuellen Missbrauch müsse eine Mindeststrafe von 14 Jahre Haft stehen, sagte der Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wer Kinder schwer sexuell missbraucht und hiervon Aufnahmen macht und diese veröffentlicht, um damit Geld zu verdienen, soll für mindestens 15 Jahre in das Gefängnis“, verlangte Baldauf. „Sexueller Missbrauch von Kindern ist Mord an Kinderseelen.“