Bund Länder-Beratungen : Corona-Lockdown könnte bis 14. März verlängert werden

Der Corona-Lockdown in Deutschland kann unter Umständen bis zum 14. März verlängert werden. Das geht aus dem Entwurf der Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Gespräche an diesem Mittwoch hervor, der der Saarbrücker Zeitung vorliegt. Allein Friseure sollen am 1. März unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen.