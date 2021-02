Bundestagswahlkampf der Linken : Rote Klassiker neu verpackt prägen das Wahlprogramm

Berlin Die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger haben am Montag den Entwurf der Linken für die Bundestagswahl vorgestellt.

Noch stehen nicht einmal die Namen der Spitzenkandidaten fest, die die Linkspartei in den Bundestagswahlkampf führen sollen. Aber von den beiden Vorsitzenden wurde ihnen schon mal ein inhaltliches Korsett angelegt. Und das, obwohl sie bald ausscheiden. Am Montag stellten Katja Kipping und Bernd Riexinger ihren Entwurf für das Wahlprogramm vor. Größere Überraschungen lassen sich in dem Papier trotz seiner 140 Seiten allerdings nicht entdecken. Unter der Überschrift „Zeit zu handeln. Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit“, bleibt man weitestgehend bei vertrauten Forderungen und Idealen.