Corona-Pandemie : Warten auf den Haarschnitt oder: Das Lockerungsproblem

Berlin Der Lockdown nervt viele. Doch für Erleichterungen ist es zu früh, heißt es aus Politik und Wissenschaft. Ideen dazu gibt es trotzdem – eine Bestandsaufnahme.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte mehrfach angekündigt, bis 21. September allen Erwachsenen in Deutschland, die geimpft werden wollen, ein Angebot machen zu wollen. Doch die Skepsis überwiegt selbst in den eigenen Reihen. 47 Prozent der Wähler von CDU und CSU glauben nicht an ein Impfangebot für alle bis zum Ende des Sommers. Von den Grünen-Wählern glauben 37 Prozent daran, dahinter folgen die Anhänger der SPD (32 Prozent), FDP (27 Prozent), der Linken (22 Prozent) und der AfD (12 Prozent).

Geduld: 50 registrierte Infektionen auf 100 000 Menschen innerhalb einer Woche. Das galt in der Politik lange als Faustformel, um über Lockerungen nachzudenken. Wissenschaftler halten es für sinnvoller, zu warten. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wiederholte am Montag: „Wir müssen jetzt spürbar unter 50 kommen, um es nicht dauerhaft über 50 schnellen zu lassen.“ Am Montagmorgen lag die Inzidenz bundesweit bei 76. Am Mittwoch beraten Bund und Länder erneut über den Lockdown, der bislang bis zum 14. Februar gilt. Nicht nur Spahn steht dem Thema Lockerungen im Vorfeld skeptisch gegenüber. So warnte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor zu großen Hoffnungen. Es sei noch zu früh für generelle Lockerungen. Mehrere Ministerpräsidenten hatten sich am Wochenende mit Lockerungsszenarien zu Wort gemeldet. Es gehe nur „Zug um Zug“, hatte dagegen Spahn bei „Anne Will“ gesagt. Wegen die Dynamik bei Corona gehe es nicht anders. Ähnlich hatte es bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im „Bericht aus Berlin“ geklungen. „Denn der Herausforderer, vor dem wir stehen, – Corona – hält sich null an Termine, die wir setzen.“ Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte derweil gar einen Lockdown bis April angedeutet.