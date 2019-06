10 000 Euro für Arnulfschule : Saarbrücker Grundschule gewinnt Klo-Wettbewerb

Saarbrücken/Berlin Schmierereien, Vandalismus und mangelnde Hygiene sind trauriger Alltag in vielen deutschen Schultoiletten. Nicht so in der Arnulf-Grundschule im Saarbrücker Stadtteil St. Arnual. Die dortigen Schüler und Lehrer haben ein ausgeklügeltes Konzept entwickelt, um die stillen Örtchen von ihrem Schmuddelimage zu befreien und damit gemeinsam mit Schulen aus Berlin und Remscheid den bundesweiten Wettbewerb „Toiletten machen Schule“ gewonnen.

Von Manuel Görtz