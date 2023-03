Sorge um Einflussnahme aus China Datenkrake Tiktok – droht in Deutschland ein Verbot der Videoplattform?

Auch in Deutschland läuft die Debatte um die Nutzung der Social-Media-Plattform. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht ebenfalls Gefahren von dem Tiktok-Einsatz ausgehen. Deshalb will sie gegen staatliche Einflussnahme aus China vorgehen. Das sagte sie am Rande ihres Besuchs in Washington.