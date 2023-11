Hilferuf in den Sozialen Medien Steht der traditionelle Rosenmontagsumzug in Griesborn vor dem Aus?

Griesborn · Seit über 50 Jahre lockt der Rosenmontagsumzug in Griesborn tausende von Besuchern an. Doch vor kurzem veröffentlichten die Organisatoren einen Hilferuf in den Sozialen Medien, der nichts Gutes für die Traditionsveranstaltung im Schwalbacher Gemeindebezirk vermuten lässt. Auf einer kurzfristig einberufenen Informationsveranstaltung im Schwalbacher Rathaus, wurde jetzt klar, wie es weitergeht.

16.11.2023 , 09:00 Uhr

Im Ort eine feste Größe: Schon seit über 50 Jahren lockt der Rosenmontagsumzug tausende von Besuchern nach Schwalbach-Griesborn. Doch eine Fortsetzung im kommenden Jahr steht jetzt plötzlich auf der Kippe. Foto: Robert Claus

Von Robert Claus und Tom Peterson

Der traditionelle Rosenmontagszug in Schwalbach-Griesborn, der seit über 50 Jahren Jahr für Jahr zehntausende begeisterte Faasendboozen angelockt hat, steht auf der Kippe“, heißt es in einem Beitrag der IG auf der Social-Media-Plattform Facebook.