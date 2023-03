Brennende Barrikaden Gewalttätige Proteste in Frankreich wegen Rentenreform – Festnahmen auch in Paris

Der französische Präsident Emmanuel Macron setzte damit seine heftig umstrittene Rentenreform im Parlament durch: Zwei Misstrauensanträge gegen die Regierung scheiterten am Montag in der Nationalversammlung. Die Reform gilt damit als beschlossen, wie Parlamentspräsidentin Yaël Braun-Pivet sagte. Sie wird nun an den Verfassungsrat weitergeleitet. Er kann einzelne Artikel in Gesetzen ablehnen, billigt die Vorlagen aber meist. Stimmt er zu, kann das Gesetz in Kraft treten.