„Anhebung der Mehrwertsteuer wird Lage weiter verschärfen“Neue Schock-Zahlen Neue Schock-Zahlen:Saar-Gastronomie droht große Pleitewelle

Eine neue Datenanalyse des Hamburger Informationsdienstleisters Crif aus dem November für rund 120 000 Unternehmen der Gastronomie liefert alarmierende Zahlen für Gastronomiebetriebe in Deutschland und im Saarland. „Die Anhebung der Mehrwertsteuer wird vor allem für bereits finanziell angeschlagene Gastronomiebetriebe die Lage weiter verschärfen“, erklärt Crif-Deutschland-Geschäftsführer Dr. Frank Schlein. Speisen in Restaurants sollen ab Anfang 2024 wieder mit 19 Prozent besteuert werden. Das könnte zu mehr Insolvenzen in der Gastronomie führen.