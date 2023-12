Neue Plattform Anyhelpnow Saarländer will das Amazon der Dienstleistungsbranche schaffen

Kirkel-Limbach · In Kirkel-Limbach soll ein Weltmarktführer entstehen: Nichts Geringeres plant Sascha Schick, 42, mit seinem Unternehmen Anyhelpnow. Wie will Schick so groß wie Amazon werden?

06.12.2023 , 13:06 Uhr

Bald Weltmarkt-Führer? Anyhelpnow-Gründer Sascha Schick (42) aus Kirkel-Limbach entspannt sich beim Kickern. Foto: Udo Rau

Von Udo Rau

Michael möchte den Boden seiner Wohnung neu verlegen lassen, er hält zudem Ausschau nach einem Online-Ernährungsberater und seine Frau sucht eine Hairstylistin für die Hochzeit der Freundin. Hausbesitzer Georg will die Bäume in seinem Garten beschneiden lassen und Autofan Axel braucht ungewöhnliche Fotos seines Sport-Coupés. Manche greifen dann zu dem Oldie-Klassiker „Gelbe Seiten“ und suchen sich mühsam regionale oder lokale Anbieter zusammen, holen Angebote ein und ärgern sich, wenn der Baumschneider kurzfristig absagt. Allen gemein ist: Sie brauchen einen Dienstleister.