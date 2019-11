BKA-Herbsttagung zum Thema Hetze im Internet : Der geballte Hass im Netz

Frankfurt/Main/Wiesbaden Auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamts (BKA) geht es um Hetze, Rassismus, Drohungen und Beleidigungen im Internet.

Warnende Stimmen vor der Hetze in Facebook-Gruppen, Hassbotschaften auf Twitter oder Mobbing im Klassenchat gibt es schon länger. Doch es war sicherlich der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der auch in der Politik zum Weckruf wurde: Lübcke hatte wegen seines Engagements für Flüchtlinge Drohmails bekommen, war Hass im Netz ausgesetzt und sogar nach seiner Ermordung gab es Hasskommentare. Das habe deutlich gemacht: „Im Netz wird eine toxische Atmosphäre geschaffen, die unsere offene und demokratische Gesellschaft vergiftet – auch außerhalb des Internets“, heißt es in einer Stellungnahme von HateAid, einer Organisation, die Betroffene digitaler Gewalt unterstützt.