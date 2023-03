Spekulationen nach Besuch Hat Putin seinen Doppelgänger auf die Krim geschickt? (mit Fotos)

Wie bitte – Putin nicht er selbst? Immerhin sendeten russische Fernsehkanäle die Reisebilder quasi in Dauerschleife. Nun ja, erläuterte Bühler seine Skepsis, es gebe „seit Monaten Hinweise, dass Putin in Russland Doubles hat, die ihn vertreten. Ich glaube, das ist auch plausibel, wenn man sieht, wie vorsichtig er zu Zeiten von Corona war. Wie wenige Leute er getroffen hat. Und wenn man sieht, wie in Moskau ganze Straßenzüge abgesperrt werden, wenn er sich da bewegt.“ Stets seien dann „viele, viele Sicherheitskräfte“ im Einsatz. Und nun das: „In Frontnähe, in Partisanennähe, fährt er selbst am Steuer und hat überhaupt keine Sicherheitsbeamten dabei? Das kommt einem schon sonderbar vor.“ Im Übrigen, so Bühler, bitte er das nicht als Spekulation zu verstehen.