Rache für die Rebellion? US-Geheimdienste: Explosion Ursache für Prigoschin-Absturz

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Tod des Söldner-Chefs Jewgeni Prigoschin praktisch bestätigt. Putin sprach in einem vom Fernsehen gezeigten Interview am Donnerstag sein Beileid für die Menschen an Bord des am Vortag nördlich von Moskau abgestürzten Flugzeuges aus, darunter auch für Prigoschin. Sie hätten einen wichtigen Beitrag zum Kampf in der Ukraine geleistet. „Wir erinnern uns daran, wir wissen es und wir werden es nicht vergessen“, sagte Putin.