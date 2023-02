Nach Rede zur Lage der Nation : Putin setzt Beteiligung Russlands an Atomwaffen-Kontrollvertrag aus

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs wendet sich Russlands Präsident Wladimir Putin in einer Rede an seine Nation. Darin macht er dem Westen schwere Vorwürfe und behauptete, dass Russland lediglich versuche, Kämpfe zu beenden.

Zuvor hatte Putin in einer Rede zur Lage Russlands kurz vor dem ersten Jahrestag des von ihm angeordneten Einmarschs in die Ukraine dem Westen die Schuld an dem Krieg gegeben. „Sie haben den Krieg losgetreten“, sagte Putin am Dienstag mit Blick auf westliche Staaten in seiner Rede zur Lage der Nation. Russland versuche lediglich, die Kämpfe zu beenden, behauptete der Kremlchef in seiner Ansprache vor den Vertretern der Föderalen Versammlung. Sie setzt sich aus der Staatsduma und dem Föderationsrat zusammen und tagte im Veranstaltungszentrum Gostiny Dwor in Moskau.