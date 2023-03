Ukraine-Krieg Kiew distanziert sich von Pipeline-Sprengung

Kiew bemühte sich derweil umgehend, den Verdacht zu entkräften, in den Fall verwickelt zu sein: Dass ukrainischen Spezialkräften so ein Einsatz zugetraut wird, sei „eine Art Kompliment“, sagte Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Mittwoch am Rande eines informellen Treffens mit seinen EU-Amtskollegen in Schweden. „Aber das ist nicht unser Tätigkeitsfeld.“ Die Story sei schräg, weil sie nichts „mit uns“ zu tun habe. Schon zuvor hatte der Berater im ukrainischen Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, jedwede Beteiligung an dem Sabotageakt zurückgewiesen.