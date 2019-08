Ruhani: Keine Sicherheit am Golf ohne Garantien

Teheran Im Tankerstreit mit Großbritannien wird der Ton rauer. Der Westen könne vom Iran keine Sicherheit am Persischen Golf erwarten und das Land gleichzeitig mit Sanktionen unter Druck setzen, sagte Präsident Hassan Ruhani am Mittwoch.

Sicherheit, Frieden und freier Ölexport beruhten auf Gegenseitigkeit. Großbritannien hatte am 4. Juli in Gibraltar einen iranischen Tanker festgesetzt, der Iran am 19. Juli ein britisches Schiff im Golf.