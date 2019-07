Hölzernes Ebenbild : Melania Trump bekommt Statue in slowenischer Heimat

Sevnica Es ist aus Holz geschnitzt und wirkt recht grobschlächtig: das Ebenbild der aus Slowenien stammenden US-Präsidentengattin Melania Trump (49). Die lebensgroße Skulptur der amerikanischen First Lady wurde am Freitag in einem Waldstück nahe ihrem Heimatort Sevnica im Südosten Slowniens enthüllt, wie örtliche Medien am Wochenende berichteten.

