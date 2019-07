Nadch erster Hochrechnung : Konservative gewinnen Wahl in Griechenland

Athen Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) des bisherigen Oppositionsführers Kyriakos Mitsotakis hat am Sonntag laut amtlicher Hochrechnung die Parlamentswahl in Griechenland gewonnen. Im Parlament wird sie demnach künftig die absolute Mehrheit haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa afp

Mitsotakis könnte damit neuer Premierminister werden. Die Partei kam laut der amtlichen Hochrechnung auf 39,7 Prozent der Stimmen. Weil der Wahlsieger im 300-köpfigen griechischen Parlament zusätzlich 50 Sitze bekommt, erhält die Nea Dimokratia mindestens 154 Sitze und hat somit die absolute Mehrheit erzielt.

Die bislang regierende Linkspartei unter Regierungschef Alexis Tsipras erreichte den Angaben zufolge 31,5 Prozent. Tsipras räumte seine Niederlage ein. Er habe Mitsotakis bereits telefonisch gratuliert, teilte sein Büro am Abend mit. Mitsotakis kann laut Medienberichten schon heute vereidigt werden.