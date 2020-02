Partymusik von der ISS : Saar-Astronaut will als DJ Musik aus dem All schicken

Saar-Astronaut will als DJ Musik aus dem All schicken

Oberthal Der deutsche Astronaut Matthias Maurer wagt sich in neue Welten. Der Raumfahrer aus Oberthal-Gronig soll der nächste DJ im Weltall werden. Während seines Aufenthalts auf der Internationalen Raumstation ISS soll er Musik auf die Erde schicken.

Erste Erfahrungen hat Maurer unter dem Namen DJ Explornaut am Boden gemacht – vor 30 000 Techno-Fans bei einem Elektro-Festival in Düsseldorf. Jedoch war seine Einlage unter Mithilfe von DJ Le Shuuk nur 110 Sekunden kurz. Maurer will seine Fähigkeiten nun ausbauen, damit er seinen DJ-Vorgänger im All, Luca Parmitano, übertreffen kann. Der Italiener hatte sieben Minuten Musik von der ISS auf ein Partyschiff vor Ibiza gesandt.