Haftstrafen für drei Angeklagte : Ein Urteil im spektakulären Münzraub-Fall

Sie wurde in der Nacht zum 27 März 2017 aus dem Bode-Museum in Berlin gestohlen – und bleibt unauffindbar: die 100 Kilogramm schwere Goldmünze „Big Maple Leaf“, die in Kanada geprägt wurde. Foto: dpa/Marcel Mettelsiefen

Berlin Drei von vier Angeklagten erhalten Haftstrafen. Die hundert Kilogramm schwere „Big Maple Leaf“ bleibt jedoch verschwunden.

Die Spur der Goldes führt zu einer polizeibekannten arabischstämmigen Großfamilie in Berlin. Knapp drei Jahre nach dem Diebstahl einer riesigen Goldmünze aus dem Bode-Museum in der Hauptstadt hat das Landgericht am Donnerstag zwei Cousins der Familie zu Jugendstrafen von jeweils viereinhalb Jahren verurteilt. Ein Wachmann, der laut Urteil das Museum ausgekundschaftet hat, soll für drei Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Die akkurat frisierten Männer nehmen das Urteil äußerlich unbeeindruckt entgegen.

Für Richterin Dorothee Prüfer ist klar: Es war gemeinschaftlicher Diebstahl in besonders schwerem Fall. Auch wenn die Beute im Millionenwert bis heute fehlt, hat das Gericht aus den Indizien eine Beweiskette gefertigt, die nun zur Verurteilung der drei Deutschen führt. Ein vierter Angeklagter, der auch zu der Clanfamilie gehört, wird freigesprochen. Ihm sei keine Tatbeteiligung nachzuweisen. Es war laut Urteil nicht nur ein frecher, sondern präzise geplanter Coup auf der berühmten Museumsinsel in der Nacht zum 27. März 2017: Einstieg mit Leiter in das Museum durch das einzige nicht gesicherte Fenster, Panzerglas-Vitrine zertrümmert, die 100 Kilogramm schwere Münze „Big Maple Leaf“ auf ein Rollbrett gewuchtet, durchs Fenster auf die nahen Bahngleise geworfen, mit einer Schubkarre zu einem Fluchtauto.

Und es war die letzte Chance der Diebe: Am kommenden Tag sollte die Münze in eine andere Ausstellung gebracht werden. Laut Gericht gab es auch wenige Tage vor dem Diebstahl eine „Generalprobe“, bei der das Einstiegsfenster in einem Umkleideraum manipuliert worden sei. Zudem hatte eine Überwachungskamera auf einem nahen S-Bahnhof in der Tatnacht drei vermummte Männer aufgenommen, die in Richtung des Museums gingen. Das Gericht ist sich anhand des Gangbilds sicher, dass zwei davon die Cousins waren, „der dritte Täter ist X“, hieß es. Die inzwischen 21 und 23 Jahre alten Männer aus der Großfamilie, die bereits zuvor kriminell aufgefallen waren, wurden zudem zu einem Werteersatz von 3,3 Millionen Euro verurteilt, laut Gericht der damalige, reine Goldwert.

Richterin Prüfer sagt, vermutlich sei die Platte aus hochreinem Gold zerteilt, geschmolzen und verkauft worden „oder nur versteckt“. Wahrscheinlich habe die Familie die Verwertung organisiert. Goldpartikel und -späne waren in Autos der Clan-Familie sowie an Kleidung festgestellt worden. Der 21-Jährige soll auch geprahlt haben: „So jung und schon Millionär.“

Es sei auch auf neue Tatwerkzeuge geachtet worden, damit keine früheren Spuren entdeckt werden können. „Die Familie ist ja nicht ganz unerfahren“, bemerkt die Richterin ironisch. Dennoch blieben DNA-Spuren zurück, etwa an einem Seil. Mitten in der Stadt eine solche Tat zu begehen, brauche schon Dreistigkeit und Risikobereitschaft von ganz besonderer Güte.

Der heute 21-jährige Wachmann, der in der Tatnacht nicht vor Ort gewesen sei, soll laut Urteil 100 000 Euro zurückzahlen, dies war laut Gericht sein Anteil an der Beute. Er hatte nur kurz vor der Tat seine Arbeit für ein vom Museum beauftragtes Sicherheitsunternehmen begonnen. Er sei mehr als nur Tippgeber gewesen, so die Richterin. Er sei mit dem heute 21-Jährigen aus der Großfamilie eng befreundet gewesen. Die Strafen sind noch nicht rechtskräftig.

Die Angeklagten saßen nur zu Beginn der Ermittlungen kurz in U-Haft. Die drei Verurteilten bleiben bis zu einer endgültigen Entscheidung auf freiem Fuß. Das mildere Jugendstrafrecht kann für Beschuldigte bis zu 21 Jahren angewendet werden.