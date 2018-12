„Genesis“, so der Titel des Projektes, sei ein uraltes Thema in der Kunst, betont der frühere Rektor der Düsseldorfer und Karlsruher Kunstakademie. Das Projekt stößt in Karlsruhe nicht nur auf Zustimmung. Initiator Anton Goll, Ex-Geschäftsführer der Staatlichen Majolika Karlsruhe, in der die Keramiktafeln gebrannt werden sollen, hat 14 Hauptpartner für die einzelnen Kunstwerke sowie weitere Sponsoren gewonnen. Sie sollen das Projekt finanzieren. Golls Verein „Karlsruhe Kunst Erfahren“ will etwa eine Million Euro sammeln.